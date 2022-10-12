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SBS Türkçe Canlı – 12 Ekim 2022

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Published 12 October 2022 at 4:38pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 12 October 2022 at 4:38pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Tam 20 yıl önce Bali’de meydana gelen terör saldırısında yüzlerce kişi ölmüştü. Bugün Avustralya ve Bali’de ölenleri anma törenleri düzenleniyor.
  • Avustralya’nın Uygur toplumu BM İnsan Hakları Konseyi’nde Çin’in Şincan’da çiğnemekle suçlandığı insan hakları suçlarının incelenmesi teklifini reddeden Müslüman ülkeleri kınadı.
  • Yeni bir ilaç, dünya çapında Alzheimer hastalığından mustarip milyonlarca insana umut veriyor. Klinik deneyler, tedavinin durumun ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattığını ve gelecekte daha etkili önleme için kapıyı açtığını gösterdi.
  • Uzmanlara göre, devam eden La Nina hava olayı, alerji hastalarını özellikle Ekim ayının başından Aralık ayının sonuna kadar daha yüksek risk altına sokuyor.
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