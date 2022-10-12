SBS Türkçe Canlı – 12 Ekim 2022

Öne Çıkanlar
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Tam 20 yıl önce Bali’de meydana gelen terör saldırısında yüzlerce kişi ölmüştü. Bugün Avustralya ve Bali’de ölenleri anma törenleri düzenleniyor.
- Avustralya’nın Uygur toplumu BM İnsan Hakları Konseyi’nde Çin’in Şincan’da çiğnemekle suçlandığı insan hakları suçlarının incelenmesi teklifini reddeden Müslüman ülkeleri kınadı.
- Yeni bir ilaç, dünya çapında Alzheimer hastalığından mustarip milyonlarca insana umut veriyor. Klinik deneyler, tedavinin durumun ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattığını ve gelecekte daha etkili önleme için kapıyı açtığını gösterdi.
- Uzmanlara göre, devam eden La Nina hava olayı, alerji hastalarını özellikle Ekim ayının başından Aralık ayının sonuna kadar daha yüksek risk altına sokuyor.