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SBS Türkçe Canlı 12 Eylül

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Published 12 September 2022 at 4:04pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 12 September 2022 at 4:04pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Kraliçenin ölümü ardından Londra ve Avustralya'daki gelişmeler.
  • Bazı Aborijinler, Kraliçe'nin yasını tutmayacağını söylüyor.
  • İklim değişikliği yasası kabul edildi
  • Ukrayna'daki gelişmeler
  • Spor
SBS Türkçe Canlı - 12 Eylül
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