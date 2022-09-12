SBS Türkçe Canlı 12 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 12 EylülPlay49:25SBS TürkçeOther ways to listen SBS TürkçeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (45.25MB)Published 12 September 2022 at 4:04pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 12 September 2022 at 4:04pmSource: SBSÖne çıkanlar Kraliçenin ölümü ardından Londra ve Avustralya'daki gelişmeler.Bazı Aborijinler, Kraliçe'nin yasını tutmayacağını söylüyor. İklim değişikliği yasası kabul edildiUkrayna'daki gelişmelerSporSBS Türkçe Canlı - 12 Eylül ShareLatest podcast episodesKraliçenin arkasından yas tutmayanlar da varSpor Haberleri 12 EylülSBS Türkçe Haberler 12 EylülÜçüncü Charles Kral ilan edildi