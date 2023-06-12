SBS Türkçe Canlı – 12 Haziran Kralın Doğum Günü

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Hunter Valley’de otobüsün devrilmesi sonrası 1994’ten beri kaydea geçen en ölümcül trafik kazası meydana geldi. 10 kişinin öldüğü kazada biri kritik 21 kişi yaralandı. Tutuklanan otobüs şoförünün ne tür suçlamalarla karşılaşacağını yakında öğreneceğiz.
  • Kuzey Bölgesi’ndeki Barunga Festivali’nde bir araya gelen yerli önderler Avustralyalılara tarihi görevleri yapıp önümüzdeki aylarda düzenlenecek Parlamento’da Yerli Sesi referandumunda evet demeleri çağrısında bulundu.
  • Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nün yeni analizi, Avustralyalıların 2018 ile 2030 yılları arasında vücut kitle indekslerini düşürmeleri veya fiziksel olarak daha aktif olmaları durumunda neler olabileceğini araştırdı.
  • Novak Djokovic 23’üncü Grand Slam kupasını kazanırken Fenerbahçe Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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