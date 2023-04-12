SBS Türkçe Canlı – 12 Nisan 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Yeni seçilen New South Wales hükümeti, bu yılın sonlarından yani dördüncü dönemden itibaren devlet liselerinde cep telefonlarını yasaklayarak söz konusu seçim vaadi için hızla hareket geçti. Eyaletteki ilkokulların yanı sıra Queensland ve Tazmanya dışındaki tüm Avustralya bölgelerindeki okullarda zaten cep telefonu yasak vardı. Pek çok eğitimci ve araştırmacı, bağımlılık yapan ve dikkat dağınıklığına neden olan cep telefonlarını okul ortamından kaldırmanın siber zorbalığı azalttığını ve hatta notları iyileştirdiğini söylemenin oldukça basit ve kolay olduğunu söylüyor.
- 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda 150’den fazla ülkeden taraftarlar bekleniyor. Organizatörler 64 maçın oynanacağı kupanın gelmiş geçmiş en fazla izlenen kadın spor etkinliği olacağına emin. Avustralya Kadınlar Futbol Milli takımı Matildaların ilk tur maçlarının biletleri dakikalar içinde tükendi. Bu arada 30 maçtır yenilmeyen Avrupa şampiyonu İngiltere evinde Avustralya’ya 2-0 yenildi.
- Vaping adı verilen elektronik sigara kullanımının oluşturduğu tehdide dikkat çeken Avustralya Tıp Derneği, (The Australian Medical Association) acil bir şekilde daha kapsamlı yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıkladı. Araştırmalar elektronik sigara kullanan gençlerin sigara içme risklerinin kullanmayanlara nazaran üç kat daha fazla olduğunu gösterdi.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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