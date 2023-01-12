SBS Türkçe Canlı – 12 Ocak 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- İnsan hakları kurumu Human Rights Watch 2023 raporuna göre gözaltında artan sayıda ölümler, hapishane ve gözetim merkezlerindeki sıkıntılar ve küresel ısınmaya karşı hükümetlerin mücadele etmeyi reddetmesi Avustralya’nın en önemli insan hakları sorunları.
- Pandemi döneminde şehirden kırsala gidenlerin artması kırsalda kiralık ev krizine yol açtı. NSW’in kuzey kıyılarındaki Coffs Harbour’da insanlar arabalarında, çadırlarda, barakalarda ve karavanlarda yaşıyor.
- UNESCO'nun Dünya Mirası Merkezi ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin yakın tarihli bir ortak raporu, Great Berrier Reef yani Büyük Bariyer Resifi'nin, Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesini tavsiye ediyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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