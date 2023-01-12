SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 12 Ocak 2023

SBS Türkçe

SBS canlı resize1.jpg

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 12 January 2023 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 12 January 2023 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • İnsan hakları kurumu Human Rights Watch 2023 raporuna göre gözaltında artan sayıda ölümler, hapishane ve gözetim merkezlerindeki sıkıntılar ve küresel ısınmaya karşı hükümetlerin mücadele etmeyi reddetmesi Avustralya’nın en önemli insan hakları sorunları.
  • Pandemi döneminde şehirden kırsala gidenlerin artması kırsalda kiralık ev krizine yol açtı. NSW’in kuzey kıyılarındaki Coffs Harbour’da insanlar arabalarında, çadırlarda, barakalarda ve karavanlarda yaşıyor.
  • UNESCO'nun Dünya Mirası Merkezi ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin yakın tarihli bir ortak raporu, Great Berrier Reef yani Büyük Bariyer Resifi'nin, Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesini tavsiye ediyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

Bench - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 12 Ocak

U.S Continues To Hold Detainees At Guantanamo

Avustralya insan haklarında yine sınıfta kaldı

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 11 Ocak 2023

Drugs on a pharmacy shelf (AAP).jpg

Avustralya’da antibiyotik kıtlığı aylar sürecek