SBS Türkçe Canlı – 12 Temmuz 2023 Çarşamba

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • New South Wales'te, evcil hayvan sahiplerinin kiralamaları halinde hayvanlarını kendileriyle tutmalarını kolaylaştırmak için hamleler yapılıyor. Bazı kişilerin, evcil hayvanlarına izin vermeye istekli bir ev sahibi bulamadıkları için evsiz kalmaya zorlandıklarına dair endişeler var. Ve bu sorun sadece bir eyaletle de sınırlı değil.
  • Avustralya’da ebeveynler çocuklarını kendi koşullarına uygun istedikleri okula gönderebiliyor. Özellikle şehirleşmiş bölgelerde çocuklar için mükemmel eğitim fırsatları mevcut. Ancak üç farklı sektöre ayrılmış okullar arasında seçim yapmak da pek kolay değil.
  • SBS Learn English ile Avustralya’da ev almadan önce emlakçı ile nasıl konuşacağınızı öğrenin. Ayrıca açık artırma sürecinde kullanılan terimleri dinleme ve anlama alıştırmaları.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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