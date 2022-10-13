SBS Türkçe Canlı – 13 Ekim 2022

Öne Çıkanlar
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Victoria, Tazmanya ve NSW eyaletlerinde sel riski tavan yapmış durumda.
- Victoria’da bugün ve ülkenin geri kalanında yarından itibaren artık COVID-19 izolasyon kuralları geçerli değil. COVID-19 yapanlara evlerinden ayrılmaları şiddetle tavsiye ediliyor ancak bir zorunluluk yok.
- Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç 2023 başında görevi bırakıp Ankara’ya dönüyor. Dört yıllık Avustralya macerasını SBS Türkçe’ye anlattı.
- Astım hastaları, Avustralya'nın yakında en yüksek alerji mevsimiyle karşılaşacağı konusunda uyarılıyor.