SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 13 Ekim 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 13 October 2022 at 3:52pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 13 October 2022 at 3:52pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Victoria, Tazmanya ve NSW eyaletlerinde sel riski tavan yapmış durumda.
  • Victoria’da bugün ve ülkenin geri kalanında yarından itibaren artık COVID-19 izolasyon kuralları geçerli değil. COVID-19 yapanlara evlerinden ayrılmaları şiddetle tavsiye ediliyor ancak bir zorunluluk yok.
  • Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç 2023 başında görevi bırakıp Ankara’ya dönüyor. Dört yıllık Avustralya macerasını SBS Türkçe’ye anlattı.
  • Astım hastaları, Avustralya'nın yakında en yüksek alerji mevsimiyle karşılaşacağı konusunda uyarılıyor.
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