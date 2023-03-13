SBS Türkçe Canlı – 13 Mart 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Victoria Market Türk Pazar Festivalinin 16’ncısı hafta sonunda Melbourne’da tarihi Queen Victoria Market’te yapıldı. Festivale, Türkiye depreminde arama ve kurtarma çalışmaları yapan Avustralya ekibinde yer alan Onur Ayyıldız’da katıldı.
- Britanyalı Kaptan Cook'un 1770'te Avustralya kıyılarına çıkarması sırasında ele geçirilen dört mızrak, nihayet ait olduğu yere geri dönmeye hazırlanıyor. Mızraklar, Avustralya kıyılarından alınışlarından 200 yıldan fazla bir süre sonra resmen ülkelerine geri geliyor.
- Hilalspor’dan Albion Türk Gücü ve Çağrı Spor’a kadar Türkçe konuşan toplumun desteklediğini futbol takımlarının top koşturduğu Victoria futbol liglerinde yeni sezon bu hafta sonu başlıyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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