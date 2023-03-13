SBS Türkçe Canlı – 13 Mart 2023

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Victoria Market Türk Pazar Festivalinin 16’ncısı hafta sonunda Melbourne’da tarihi Queen Victoria Market’te yapıldı. Festivale, Türkiye depreminde arama ve kurtarma çalışmaları yapan Avustralya ekibinde yer alan Onur Ayyıldız’da katıldı.
  • Britanyalı Kaptan Cook'un 1770'te Avustralya kıyılarına çıkarması sırasında ele geçirilen dört mızrak, nihayet ait olduğu yere geri dönmeye hazırlanıyor. Mızraklar, Avustralya kıyılarından alınışlarından 200 yıldan fazla bir süre sonra resmen ülkelerine geri geliyor.
  • Hilalspor’dan Albion Türk Gücü ve Çağrı Spor’a kadar Türkçe konuşan toplumun desteklediğini futbol takımlarının top koşturduğu Victoria futbol liglerinde yeni sezon bu hafta sonu başlıyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

The four surviving spears in the MAA collection (Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge).jpg

Kutsal mızraklar kendi topraklarına dönüyor

Sunrise - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 13 Mart

VMTurkishPF-2.jpg

Deprem gölgesinde festival

Football

Victoria’da alt liglerde futbol sezonu başlıyor