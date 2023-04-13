SBS Türkçe Canlı - 13 Nisan 2023

SBS Türkçe Canlı - 13 Nisan 2023Play53:14SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (48.73MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü ProgramHaberlerHandan Omay ile söyleşiAvustralya'da kiralık ev kriziParlamento'da Yerli Sesi Liberal Parti'yi sarsıyorBatı Avustralya'da kasırgaDinleyici mesajlarıShareLatest podcast episodesAvustralya ekonomik durgunluktan kaçabilir mi?Parlamentoda Yerli Sesi tartışması: Dutton, itiraz seslerini bastırmaya çalışıyorEvsiz kalan anneden yardım çığlığıSBS Türkçe Haberler 13 Nisan