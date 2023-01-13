SBS Türkçe Canlı – 13 Ocak 2023 - 13'üncü Cuma

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Yeni bir yıla girdik ve son yıllarda olduğu gibi yeni bir COVID-19 alt-varyantı ile karşı karşıyayız. Uzmanlar XBB.1.5 adını verdikleri bu alt-varyantın şimdiye kadar kaydedilen en bulaşıcı COVID-19 virüsü olduğunu belirtiyor. ABD’de son derece yaygın olan virüs Avustralya’ya da ulaşmış durumda.
- Son bir haftada Türkiye’nin gündemine damgasını vuran Sina Ateş cinayetinden Altılı Masa’daki son tartışmalara kadar her şeyi gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için yorumladı.
- Avustralya Açık’ta Nadal-Djokovic rekabeti ve kadınlarda Barty sonrası döneme damgasını vurmaya çalışan tenisçiler öne çıkıyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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