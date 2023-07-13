SBS Türkçe Canlı – 13 Temmuz 2023 Perşembe

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SBS Türkçe

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Yeni bir araştırma sonucu, Avustralya'da sığınma talebinde bulunanların gözaltı merkezlerinde tutulmasının, travma sonrası stres bozukluğu geliştirme ihtimallerini iki kattan fazla artırdığını ortaya koydu.
  • Geçen yıl Avustralya A Ligleri Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Ebru Köksal SBS Türkçe’ye fon yöneticiliğinden futbol dünyasının en önemli yöneticiliğine doğru giden süreci anlattı.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca 
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