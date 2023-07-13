SBS Türkçe Canlı – 13 Temmuz 2023 Perşembe

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Yeni bir araştırma sonucu, Avustralya'da sığınma talebinde bulunanların gözaltı merkezlerinde tutulmasının, travma sonrası stres bozukluğu geliştirme ihtimallerini iki kattan fazla artırdığını ortaya koydu.
- Geçen yıl Avustralya A Ligleri Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Ebru Köksal SBS Türkçe’ye fon yöneticiliğinden futbol dünyasının en önemli yöneticiliğine doğru giden süreci anlattı.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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