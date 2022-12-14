SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 14 Aralık 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 14 December 2022 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 14 December 2022 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • Katar’da devam FIFA 2022 Dünya Kupası’nda yarı finallere geldik. İlk yarı finalde kazanan taraf Arjantin oldu. İkinci yarı finalde Fas ile Fransa oynuyor.
  • Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet suçlamasıyla yakalanan Yunan parlamenter Eva Kaili, İstanbul asıllı bir ailenin kızı.
  • Your Community Health sağlık merkezinden Arzu Yılmaz Victoria hükümeti desteği ile başlatılan ve sağlık sektöründe kariyer hedefleyen gençlere iş tecrübesi fırsatı sunan TRY B4U Apply inisiyatifi hakkında SBS Türkçe’ye konuştu.
  • Birleşmiş Milletler İran'da ülke çapındaki protestolarla ilgili tutuklanan bazı kişilerin idam edilmesini kınarken ülkedeki protestolar hafifleme belirtileri gösteriyor. Avustralya'daki İran toplumu için son birkaç ay zorlu geçti. Bazıları, arkadaşları ve akrabaları için endişe duyarak farkındalık yaratmak ve uluslararası eylem çağrısı yapmak için sanata yöneldi.
  • Dinleyici yorum ve mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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