SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 14 Ekim 2022

SBS Türkçe

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Published 14 October 2022 at 3:39pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 14 October 2022 at 3:39pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Avustralya çapında on ikinci sınıf öğrencileri üniversite sınavlarına girmeye başladı. Bu haftalar gençler için en stresli zamanlardan biri. Bu yüzden de stresle mücadeleyi bilmek de çok önemli.
  • Gazeteci Yavuz Oğhan muhalefetin sansür yasası olarak tanımladığı tasarının meclisten geçmesiyle beraber yalan olarak belirlenen haberlerin sosyal medyadan paylaşılmasının, hatta beğenilmesinin bile cezasının hapis olabileceğini söyledi.
  • Göçmen raporu uzun vize bekleyiş sürelerinin boyutunu ortaya koyarken, Geçici vize sahipleri geçenlerde daimi ikamet için aşırı bekleme sürelerini ülke genelinde protesto etti.
  • Türkiye'nin Avrupa kupalarında mücadele dört takımı da dün gece oynadıkları maçlarda rakiplerini yenmeyi başardı.
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