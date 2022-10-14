SBS Türkçe Canlı – 14 Ekim 2022

Öne Çıkanlar
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Avustralya çapında on ikinci sınıf öğrencileri üniversite sınavlarına girmeye başladı. Bu haftalar gençler için en stresli zamanlardan biri. Bu yüzden de stresle mücadeleyi bilmek de çok önemli.
- Gazeteci Yavuz Oğhan muhalefetin sansür yasası olarak tanımladığı tasarının meclisten geçmesiyle beraber yalan olarak belirlenen haberlerin sosyal medyadan paylaşılmasının, hatta beğenilmesinin bile cezasının hapis olabileceğini söyledi.
- Göçmen raporu uzun vize bekleyiş sürelerinin boyutunu ortaya koyarken, Geçici vize sahipleri geçenlerde daimi ikamet için aşırı bekleme sürelerini ülke genelinde protesto etti.
- Türkiye'nin Avrupa kupalarında mücadele dört takımı da dün gece oynadıkları maçlarda rakiplerini yenmeyi başardı.