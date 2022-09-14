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SBS Türkçe Canlı 14 Eylül

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SBS Türkçe

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Published 14 September 2022 at 4:04pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 14 September 2022 at 4:04pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • İngiliz monarşisinin Avustralya'daki rolü nedir?
  • Sanatçı ve aktivist Uncle Jack hayatını kaybetti
  • Melbournelu Arzu Yuvarlak, Uncle Jack'ı anlatıyor.
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Arzu Yuvarlak Danaher ve Uncle Jack C

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SBS Türkçe Haberler 14 Eylül