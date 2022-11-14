SBS Türkçe Canlı – 14 Kasım 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı" dedi. İstanbul’daki patlamadan son gelişmeler
- NSW eyaletinin batısı binlerce insan aşırı yağışların neden olduğu sel felaketi öncesi tahliye edilirken ve Güney Avustralya’da on binlerce ev ve işyerine elektrik verilemiyor.
- Sydney’de demirleyen ve 800 dolayında Covid -19 hastasının bulunduğu turistik geminin yolcularına, gemiden ayrılırken toplu taşıma araçlarını kullanmamaları talimatı verildi. COVID-19’da son gelişmeler.
- Victoria Seçim Komisyonu bu sabah yaptığı açıklamada, erken oy kullanma merkezlerinden 21’inin hava şartları ve matbaadaki aksamalar nedeniyle öğlen saatlerinde açılabileceğini duyurdu.
- Katar’ın ev sahibi olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım’da başlıyor. D Grubu’ndaki Avustralya’nın ilk maçı 23 Kasım sabahı Dünya Şampiyonu Fransa ile. A Ligi ve Süper Lig önümüzdeki haftalarda tatil.
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