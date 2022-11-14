SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 14 Kasım 2022

SBS Türkçe

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Published 14 November 2022 at 4:08pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 14 November 2022 at 4:08pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı" dedi. İstanbul’daki patlamadan son gelişmeler
  • NSW eyaletinin batısı binlerce insan aşırı yağışların neden olduğu sel felaketi öncesi tahliye edilirken ve Güney Avustralya’da on binlerce ev ve işyerine elektrik verilemiyor.
  • Sydney’de demirleyen ve 800 dolayında Covid -19 hastasının bulunduğu turistik geminin yolcularına, gemiden ayrılırken toplu taşıma araçlarını kullanmamaları talimatı verildi. COVID-19’da son gelişmeler.
  • Victoria Seçim Komisyonu bu sabah yaptığı açıklamada, erken oy kullanma merkezlerinden 21’inin hava şartları ve matbaadaki aksamalar nedeniyle öğlen saatlerinde açılabileceğini duyurdu.
  • Katar’ın ev sahibi olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım’da başlıyor. D Grubu’ndaki Avustralya’nın ilk maçı 23 Kasım sabahı Dünya Şampiyonu Fransa ile. A Ligi ve Süper Lig önümüzdeki haftalarda tatil.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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