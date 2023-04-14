SBS Türkçe Canlı – 14 Nisan 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Melbourne’daki Avustralya İslam Müzesi dokuz yıllık tarihine rağmen kolonileşme öncesinde başlayan Avustralya İslam tarihini ve İslam dünyası içinde yerini yeni yetişen gençlere sunuyor. Müzeden Merve Önder bize sundukları hizmetler hakkında bilgi verdi.
- Gazeteci Yavuz Oğhan 14 Mayıs seçimlerinin geçmişteki heyecan ve coşkudan yoksun olduğunu belirtiyor. Ayrıca seçmenin yüzde 95’inin kime oy vereceği konusunda kararını şimdiden verdiği görüşünde.
- Anyier Yuol futbolcu, model ve doktora öğrencisi. Şimdi bir de 2023 Les Murray Mülteci Ödülü’nün sahibi.
- Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde bu yılın finali iki Türk takım arasında olacak. Büyük bir sürpriz yapıp Fenerbahçe’yi evinde yenen Vakıfbank finalde Eczacıbaşı ile karşılaşıyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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