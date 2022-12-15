SBS Türkçe Canlı – 15 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- Katar’da devam FIFA 2022 Dünya Kupası’nda final oynayacak takımlar belli oldu. Kupanın sürpriz takımı Fas’ı geçen Fransa finalde Messili Arjantin’le karşılaşacak.
- Melbournelu tarihçi Vecihi Başarın, Birinci Dünya Savaşı sonrası Avustralya’nın el koyduğu Osmanlı’ya ait Krupp marka silahın Melbourne’daki prestijli Brighton Grammer okulunun kriket sahasından çıktığını söyledi.
- Geçen yıl 390 bin Avustralyalı, kasten kendi vücutlarına acı veya zarar verdiğini bildirdi ki bunun 270 bini kadındı.
- Dinleyici yorum ve mesajları.
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