SBS Türkçe Canlı – 15 Mart 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni
- Avustralya tarihinin en kapsamlı savunma projelerinden biri dün imzalandı. ABD, Britanya ve Avustralya beraber nükleer denizaltın üretecek ve ayrıca Hint-Pasifik bölgesinde artan Çin tehdidine karşı önümüzdeki yıllarda ABD ve Britanya’da ait nükleer denizaltılar da Perth’de konuşlanacak.
- Victoria Kürdistanlar Demokratik Toplum Merkezi sözcüsü Mahmut Kahraman 6 Şubat depremlerinden sonra Nevruz (Newroz) festivallerini iptal ettiklerini ve bunun yerine Sydney, Melbourne ve Perth’deki toplum merkezlerinde düzenlenecek Nevruz etkinlikleri ile yeni yıla gireceklerini söyledi.
- Avustralya’nın birçok yerinde uygun fiyata boş kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız. Yüzbinlerce Avustralyalı kiracı evsiz kalma riskiyle karşı karşıya.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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