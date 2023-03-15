SBS Türkçe Canlı – 15 Mart 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni
  • Avustralya tarihinin en kapsamlı savunma projelerinden biri dün imzalandı. ABD, Britanya ve Avustralya beraber nükleer denizaltın üretecek ve ayrıca Hint-Pasifik bölgesinde artan Çin tehdidine karşı önümüzdeki yıllarda ABD ve Britanya’da ait nükleer denizaltılar da Perth’de konuşlanacak.
  • Victoria Kürdistanlar Demokratik Toplum Merkezi sözcüsü Mahmut Kahraman 6 Şubat depremlerinden sonra Nevruz (Newroz) festivallerini iptal ettiklerini ve bunun yerine Sydney, Melbourne ve Perth’deki toplum merkezlerinde düzenlenecek Nevruz etkinlikleri ile yeni yıla gireceklerini söyledi.
  • Avustralya’nın birçok yerinde uygun fiyata boş kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız. Yüzbinlerce Avustralyalı kiracı evsiz kalma riskiyle karşı karşıya.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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