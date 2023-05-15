SBS Türkçe Canlı – 15 Mayıs – 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Nilgün Kılıç Melbourne’da Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Dallas’ta bir berberde halkın nabzını tuttu.
  • TELE1 yapımcısı Gökmen Karadağ, Pazar günü yapılan Türkiye seçimlerini değerlendirdi ve neden açıklanan seçim sonuçlarını 'manipülasyon' olarak değerlendirdiklerini anlattı.
  • Melbourne’da hafta sonunda aşırı sağcılar hem polis hem de karşı protestocularla çatıştı. Siyahlar giymiş adamların Nazi selamı çakmasıyla beraber hak savunucuları bu tür aşırı grupların terörist olarak tanımlanması çağrısında bulundu.
  • İngiltere’de kadınlar liginde Wembley Statında oynanan kupa finalinde Chelsea Manchester United’la karşı karşıya geldi. 77 bin 390 izleyiciyle rekor kıran Chelsea - Manchester United maçında Avustralya kadınlar milli takımının kaptanı Sam Kerr yine yıldızlaştı. Bu yılki maçta Kerr’ün 68’inci dakikada attığı gol kazananı belirledi.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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