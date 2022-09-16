SBS Türkçe Canlı 16 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 16 EylülPlay48:11SBS TürkçeOther ways to listen SBS TürkçeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (44.12MB)Published 16 September 2022 at 3:48pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 16 September 2022 at 3:48pmSource: SBSÖne çıkanlarMerkez Bankası başkanı Phillip Lowe, parlamento komisyonuna ifade verdi.Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.hafta sonu oynanacak maçlarShareLatest podcast episodes'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kritik partisi olacak'SBS Türkçe Haberler 16 EylülSpor Haberleri 16 EylülKarantina belki sona erdi ama yalnızlık sürüyor