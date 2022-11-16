SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 16 Kasım 2022

SBS Türkçe

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Published 16 November 2022 at 4:01pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 16 November 2022 at 4:01pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Donald Trump 2024’te yeniden başkanlık için aday olacağını açıkladı.
  • Pandemi sonrası halka açık ilk Alevi Festivali 20 Kasım Pazar saat 11:00’de başlıyor. Festivali organize eden Alevi ve Bektaşi Federasyonu Başkanı Suzan Saka bilgi verdi.
  • Son 3 yılda Avustralya’nın birçok bölgesi şiddetli yağmur sonrası üç hatta dört defa sular altında kaldı. Sel felaketleri ev, işyerleri ve altyapıya büyük zarar verirken çok sayıda can kaybına da neden oldu. Acil yardım uzmanları Avustralyalıların sürekli aşırı hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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