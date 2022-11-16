SBS Türkçe Canlı – 16 Kasım 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Donald Trump 2024’te yeniden başkanlık için aday olacağını açıkladı.
- Pandemi sonrası halka açık ilk Alevi Festivali 20 Kasım Pazar saat 11:00’de başlıyor. Festivali organize eden Alevi ve Bektaşi Federasyonu Başkanı Suzan Saka bilgi verdi.
- Son 3 yılda Avustralya’nın birçok bölgesi şiddetli yağmur sonrası üç hatta dört defa sular altında kaldı. Sel felaketleri ev, işyerleri ve altyapıya büyük zarar verirken çok sayıda can kaybına da neden oldu. Acil yardım uzmanları Avustralyalıların sürekli aşırı hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.
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