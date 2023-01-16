SBS Türkçe Canlı – 16 Ocak 2023 Avustralya Açık başladı

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- NSW eyaletinde bugünden itibaren ilk evini alanlara, tek seferlik damga vergisi yerine yıllık toprak vergisi fırsatı sunuluyor. Bu fırsat değeri 1,5 milyon dolara kadar olan evler için geçerli.
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT'liler için yapılan düzenlemeden yurt dışında yaşayanlar yararlanabilecek mi? Peki EYT'liler yurt dışı borçlanma ile emekli olabilecek mi, emekli maaşı alabilecek mi? EYT ile emeklilikte merak edilenleri deneyimli Sosyal Güvenlik Müşaviri Vedat İlki ile konuştuk.
- Avustralyalı tenis-severlerin tüm yıl beklediği turnuva sonunda başladı. İlk günden Rafael Nadal ve Iwa Swiatek’in maçları var.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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