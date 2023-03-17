SBS Türkçe Canlı – 17 Mart 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Sydney’deki Avustralya Alevi Kültür Merkezi’nden Abbas Nazenin Dede Türkiye’deki deprem yüzünden bu yılki Nevruz ve Hz Ali anma etkinliklerinin geçtiğimiz yıllardan daha kısıtlı olacağını söyledi.
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar belli olmuş gibi görünüyor. Şimdi en büyük iki ittifak, Cumhur ve Millet, destek alabilecekleri siyasi partilerin sayısını artırma peşinde. Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye Gündemini değerlendiriyor.
- Avrupa kupalarında Türkiye’den takım kalmazken Victoria’da toplum takımlarının sezonları başladı. Türkiye’den futbol takımlarının bu yılki Avrupa maceraları sona erdi.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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