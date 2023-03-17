SBS Türkçe Canlı – 17 Mart 2023

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SBS Türkçe

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Sydney’deki Avustralya Alevi Kültür Merkezi’nden Abbas Nazenin Dede Türkiye’deki deprem yüzünden bu yılki Nevruz ve Hz Ali anma etkinliklerinin geçtiğimiz yıllardan daha kısıtlı olacağını söyledi.
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar belli olmuş gibi görünüyor. Şimdi en büyük iki ittifak, Cumhur ve Millet, destek alabilecekleri siyasi partilerin sayısını artırma peşinde. Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye Gündemini değerlendiriyor.
  • Avrupa kupalarında Türkiye’den takım kalmazken Victoria’da toplum takımlarının sezonları başladı. Türkiye’den futbol takımlarının bu yılki Avrupa maceraları sona erdi.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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Latest podcast episodes

Civilians try to look for survivors of the earthquake in the

Türkiye'de deprem gölgesinde seçim kampanyası

Holy Month of Muharrem

Avustralya Alevi Kültür Merkezi’nde sınırlı Nevruz ve Hz Ali anması

adidas World Cup balls

Victoria’da tüm toplum takımlarının sezonu başladı

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SBS Türkçe Haberler 17 Mart