SBS Türkçe Canlı – 17 Mayıs

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Victoria’da itfaiye kurumları yatak odalarında yangın alarmı kurulması kampanyası başlattı. Veriler Victoria’da yatak odalarının sadece yüzde 17’sinde yangın alarmı olduğunu gösteriyor.
  • Başbakan Chris Minns'in kira artışlarında bir üst sınırı reddetmesinin ardından, New South Wales eyaletinde kiracılar artan kiraların getirdiği maliyetlerde hemen bir rahatlama hissetmeyecek. Bunun yerine Minns, hükümetinin uzun vadeli çözümlere odaklandığını söyledi. Federal parlamentoda da kira ve konut krizi tartışması devam ediyor.
  • Avustralya’da Ulusal İmamlar Konseyi’nin helal et hakkında aldığı bir karar kafaları karıştırdı. Konseyin Controlled Atmosphere Stunning (CAS) yöntemiyle kesilen tavukların helal olmadığı yönündeki kararına karşı başka Müslüman gruplar itiraz etti.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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Seçim sonuçlarında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı resmileşti.

Avustralya’da oy verme gün ve saatleri değişti.

20 Mayıs Cumartesi ile 24 Mayıs Çarşamba günleri arasında sabah 08:00 ile akşam 22:00 arasında Canberra’daki büyükelçilik ve Melbourne ve Sydney’deki başkonsolosluklarda oy verilebilecek.
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