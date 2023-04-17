SBS Türkçe Canlı – 17 Nisan 2023 – Konuklarımız Mehmet Turan dede ve müzikolojist Gani Pekşen

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Önde gelen bilişim uzmanları son dönemde yapay zekâda kaydedilen inanılmaz gelişmeleri endişeyle karşılıyor. Yapay zekanın ilerlemesi sayesinde üretilen sahte fotoğrafları gerçeğinden ayırt etmek gittikçe güçleşiyor.
- Avustralya Alevi Federasyonu’nun misafiri olarak Melbourne'a gelen Mehmet Turan dede ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda öğretim görevlisi, Müzikolojist Gani Pekşen SBS Türkçe’nin canlı programına katıldı.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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