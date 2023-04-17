SBS Türkçe Canlı – 17 Nisan 2023 – Konuklarımız Mehmet Turan dede ve müzikolojist Gani Pekşen

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Önde gelen bilişim uzmanları son dönemde yapay zekâda kaydedilen inanılmaz gelişmeleri endişeyle karşılıyor. Yapay zekanın ilerlemesi sayesinde üretilen sahte fotoğrafları gerçeğinden ayırt etmek gittikçe güçleşiyor.
  • Avustralya Alevi Federasyonu’nun misafiri olarak Melbourne'a gelen Mehmet Turan dede ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda öğretim görevlisi, Müzikolojist Gani Pekşen SBS Türkçe’nin canlı programına katıldı.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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