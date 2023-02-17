SBS Türkçe Canlı 17 Şubat 2023

SBS Türkçe Canlı 17 Şubat 2023Play50:44SBS Türkçe CanlıGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (46.45MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü ProgramHaberlerDepremde 13 yakınını kaybeden Perthli Nihal İşcel ile söyleşiYavuz Oğhan ile Türkiye değerlendirmesiDeprem bölgesinden gelen Türk öğrencilere psikolojik destek hizmetiShareLatest podcast episodes"Her şeyin izinle yapılması yardımların dağıtımında sıkıntıya neden oluyor"SBS Türkçe Haber Bülteni 17 ŞubatPerthli aile, depremde 13 yakınını kaybettiDeprem bölgesinden Avustralya'ya gelen öğrencilere ücretsiz psikolojik destek