SBS Türkçe Canlı 17 Şubat 2023

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü Program
  • Haberler
  • Depremde 13 yakınını kaybeden Perthli Nihal İşcel ile söyleşi
  • Yavuz Oğhan ile Türkiye değerlendirmesi
  • Deprem bölgesinden gelen Türk öğrencilere psikolojik destek hizmeti
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Latest podcast episodes

Disaster Assistance Response Team for Türkiye

"Her şeyin izinle yapılması yardımların dağıtımında sıkıntıya neden oluyor"

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SBS Türkçe Haber Bülteni 17 Şubat

Nıhal Icsel antepte.jpg

Perthli aile, depremde 13 yakınını kaybetti

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Deprem bölgesinden Avustralya'ya gelen öğrencilere ücretsiz psikolojik destek