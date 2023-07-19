SBS Türkçe Canlı – 17 Temmuz 2023 Pazartesi

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SBS Türkçe

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Oyuncuların düşük ücret, güvencesiz işler ve yaklaşan yapay zeka tehdidi nedeniyle süresiz grev için yazarlarla bir araya gelmesiyle büyük Hollywood yapımları kesintiye uğradı. Endüstriyel eylemin, izleyicilerin önümüzdeki aylarda ekranlarda neleri görüp görmeyecekleri üzerinde bir etkisi olacak.
  • A Ligi'nde bu yılın şampiyonu Central Coast Marriners takımı yedek kalecisi Yaren Sözer, Avustralya ve Türkiye'deki futbolu karşılaştırdı.
  • Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğini yaptığı FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na birkaç gün kaldı. 32 yıldır düzenlenen kadınlar kupasının en büyüğü olacak. Yine de erkekler turnuvasının oldukça gerisinde.
  • ABD’de oynanan milletler ligi yarı finalinde ABD milli takımını yenen Türkiye finalde de Çin’i yendi. SBS Türkçe’de Wimbledon’dan 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na kadar spor gelişmeleri.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca 
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