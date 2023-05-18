SBS Türkçe Canlı - 18 Mayıs 2023

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü program
  • Haberler
  • Melbourne'da kaza: çocuklar ampüte edildi
  • 20 - 24 Mayıs arası sandık başına
  • Kimlik hırsızlığına dikkat
  • Dinleyici mesajları
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Latest podcast episodes

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20 -24 Mayıs arasında yeniden sandığa gidiyoruz

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Çocuklar ampüte edildi

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SBS Türkçe Haberler 18 Mayıs

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SBS Türkçe Canlı – 17 Mayıs