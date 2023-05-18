SBS Türkçe Canlı - 18 Mayıs 2023

SBS Türkçe Canlı - 18 Mayıs 2023Play52:29SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (48.05MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programHaberlerMelbourne'da kaza: çocuklar ampüte edildi20 - 24 Mayıs arası sandık başınaKimlik hırsızlığına dikkatDinleyici mesajlarıShareLatest podcast episodes20 -24 Mayıs arasında yeniden sandığa gidiyoruzÇocuklar ampüte edildiSBS Türkçe Haberler 18 MayısSBS Türkçe Canlı – 17 Mayıs