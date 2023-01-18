SBS Türkçe Canlı – 18 Ocak 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Brezilya’da parlamentonun basılmasının üzerinden birkaç hafta geçti. Seçimlerin manipüle edildiği iddialarına inanan bir önceki cumhurbaşkanının taraftarlarının gerçekleştirdiği saldırılar siyasette yalanın etkileri konusunda endişeleri artırdı. Uzmanlar Avustralya’da olmayacağının garantisi olmadığı yönünde uyarıyor.
  • Belediyelerin Avustralya Günü’nde vatandaşlık töreni düzenleme zorunluluğu kalktı! Federal İşçi Partisi, eski koalisyon hükümetinin bu konudaki kararını rafa kaldırdı. Yeni düzenlemeye göre, belediyeler vatandaşlık törenlerini 26 Ocak yani Avustralya Günü öncesi veya sonrasındaki üç gün içinde yapabilecekler.
  • Avustralya’da evinde veya bir merkezde kamunun fonladığı yaşlı bakımı alan herkesin 14 hakkı var. Kendinizin veya sevdiğinizin aldığı hizmetten hoşnut kalmadıysanız yapabileceğiniz bazı şeyler var.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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