SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 19 Aralık 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 19 December 2022 at 3:36pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 19 December 2022 at 3:36pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • FIFA 2022 Dünya Kupası Finali’nde penaltılarla Fransa’yı yenen Arjantin şampiyon oldu. Yorumcular maçı gelmiş geçmiş en iyi final olduğunu söylüyor.
  • Avustralya Ligi’nde Melbourne Victory ve Melbourne City arasındaki derbide sahaya inen 150 kadar insan oyunculara ve yetkililere şiddet uyguladı. Büyük cezalar gündemde.
  • Melbourne’da sporla ilgilenen Türkçe konuşan toplumun yakından tanıdığı Hüseyin Sağlam’la FIFA 2022 Dünya Kupası ve A Ligi’ndeki şiddeti konuştuk.
  • Dinleyici yorum ve mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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