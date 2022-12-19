SBS Türkçe Canlı – 19 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- FIFA 2022 Dünya Kupası Finali’nde penaltılarla Fransa’yı yenen Arjantin şampiyon oldu. Yorumcular maçı gelmiş geçmiş en iyi final olduğunu söylüyor.
- Avustralya Ligi’nde Melbourne Victory ve Melbourne City arasındaki derbide sahaya inen 150 kadar insan oyunculara ve yetkililere şiddet uyguladı. Büyük cezalar gündemde.
- Melbourne’da sporla ilgilenen Türkçe konuşan toplumun yakından tanıdığı Hüseyin Sağlam’la FIFA 2022 Dünya Kupası ve A Ligi’ndeki şiddeti konuştuk.
- Dinleyici yorum ve mesajları.
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