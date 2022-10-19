SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 19 Ekim 2022

SBS Türkçe

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Published 19 October 2022 at 4:15pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 19 October 2022 at 4:15pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Victoria hükümeti selden etkilenenlere ayrılan yardımın artırılacağını açıkladı. Bugün Victoria, NSW ve Tazmanya’da sel tehlikesi devam ediyor. Birçok bölgede tahliye emri var veya tahliye için çok geç olduğu bildiriliyor. Önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceği açıklandı.
  • Avustralya`da artan kira bedelleri en fazla çocuklarını yalnız büyüten ebeveynleri vuruyor. Melbourne`da yaşayan Neşe Karslıoğlu, bu kira krizinin en yakın tanıklarından biri. Bütçesine uygun ev bulamadığı için çocuklarını okula gönderemeyen, motelde yaşadığı için bir süre çalışamayan Neşe Karslıoğlu içinde bulunduğu çaresizliği SBS Türkçe ile paylaştı.
  • Başbakan Anthony Albanese ücretli doğum izninin 18 haftadan 26 haftaya çıkarılacağını duyurdu.
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