SBS Türkçe Canlı – 19 Ekim 2022

Öne Çıkanlar
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Victoria hükümeti selden etkilenenlere ayrılan yardımın artırılacağını açıkladı. Bugün Victoria, NSW ve Tazmanya’da sel tehlikesi devam ediyor. Birçok bölgede tahliye emri var veya tahliye için çok geç olduğu bildiriliyor. Önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceği açıklandı.
- Avustralya`da artan kira bedelleri en fazla çocuklarını yalnız büyüten ebeveynleri vuruyor. Melbourne`da yaşayan Neşe Karslıoğlu, bu kira krizinin en yakın tanıklarından biri. Bütçesine uygun ev bulamadığı için çocuklarını okula gönderemeyen, motelde yaşadığı için bir süre çalışamayan Neşe Karslıoğlu içinde bulunduğu çaresizliği SBS Türkçe ile paylaştı.
- Başbakan Anthony Albanese ücretli doğum izninin 18 haftadan 26 haftaya çıkarılacağını duyurdu.