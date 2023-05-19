SBS Türkçe Canlı – 19 Mayıs – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Atatürk’ün Samsun’a ayak basıp Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 104’üncü yıldönümü. 19 Mayıs özel bölümü.
- Gazeteci Yavuz Oğhan 14 Mayıs seçim sonuçlarını ve 28 Mayıs öncesi ittifakların stratejilerini SBS Türkçe için değerlendirdi. 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetteki Millet İttifakı beklemediği sonuçlarla karşılaştı. Cumhur ve Millet İttifaklarının cumhurbaşkanlığı ikinci tur stratejileri ne olacak. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şimdiden uzlaştırıcı söyleminden uzaklaşıp daha sert bir tutum takınmaya başladı.
- Avustralya A Ligi Yarı final rövanş maçlarından ilkinde bu akşam Melbourne City Sydney FC maçı var. İkinci yarı finalde ise Central Coast Adelaide United’la karşı karşıya geliyor. SBS Türkçe’den spor özeti.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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