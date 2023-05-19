SBS Türkçe Canlı – 19 Mayıs – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Atatürk’ün Samsun’a ayak basıp Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 104’üncü yıldönümü. 19 Mayıs özel bölümü.
  • Gazeteci Yavuz Oğhan 14 Mayıs seçim sonuçlarını ve 28 Mayıs öncesi ittifakların stratejilerini SBS Türkçe için değerlendirdi. 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetteki Millet İttifakı beklemediği sonuçlarla karşılaştı. Cumhur ve Millet İttifaklarının cumhurbaşkanlığı ikinci tur stratejileri ne olacak. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şimdiden uzlaştırıcı söyleminden uzaklaşıp daha sert bir tutum takınmaya başladı.
  • Avustralya A Ligi Yarı final rövanş maçlarından ilkinde bu akşam Melbourne City Sydney FC maçı var. İkinci yarı finalde ise Central Coast Adelaide United’la karşı karşıya geliyor. SBS Türkçe’den spor özeti.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

A-League to resume in July

Avustralya A Ligi’nde finalistler belli oluyor

AUSTRALIAN FASHION WEEK

Avustralya Moda Haftası’nda “mütevazi” defile

Haberler.jpg

SBS Türkçe Haberler 19 Mayıs

SBS canlı resize2.jpg

SBS Türkçe Canlı - 18 Mayıs 2023