SBS Türkçe Canlı – 19 Nisan 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- Geçenlerde Avustralya Yüksek Mahkemesi, sadece göç bakanının kişisel olarak vizelere müdahale edebileceğine, kamu memurlarının bu tür bir yetkisi olmadığına karar verdi.
- Gelibolu Dostları Derneği Başkanı Vecihi Başarın, Hem Osmanlı, hem Anzak saflarında savaşa katılan tek kişi olan Avustralyalı cerrah Charles Ryan için Euroa Kasabası’nda açılacak anıtı anlattı.
- Yüz yıldan fazladır Avustralya’nın en kalabalık şehri Sydney olarak bilinse de artık tacını Melbourne’a kaptırmış gibi görünüyor.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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