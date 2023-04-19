SBS Türkçe Canlı – 19 Nisan 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • Geçenlerde Avustralya Yüksek Mahkemesi, sadece göç bakanının kişisel olarak vizelere müdahale edebileceğine, kamu memurlarının bu tür bir yetkisi olmadığına karar verdi.
  • Gelibolu Dostları Derneği Başkanı Vecihi Başarın, Hem Osmanlı, hem Anzak saflarında savaşa katılan tek kişi olan Avustralyalı cerrah Charles Ryan için Euroa Kasabası’nda açılacak anıtı anlattı.
  • Yüz yıldan fazladır Avustralya’nın en kalabalık şehri Sydney olarak bilinse de artık tacını Melbourne’a kaptırmış gibi görünüyor.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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