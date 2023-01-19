SBS Türkçe Canlı – 19 Ocak 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Uzmanlar Çin nüfusunun azalmasının ana nedenlerinin 2016’da iptal edilen tek çocuk politikasına, artan hayat pahalılığına ve COVID-29 yasaklarına bağlıyor.
  • 53 yıl önce göç eden Çorumlu Hatice Ateş, pandemi döneminde eve kapanınca günde 6 saat, bir yılda 550 sayfa yazarak kendi hayat hikayesini kaleme aldı. Türün neslinin tükendiği ilan edildikten yaklaşık 60 yıl sonra, NSW'deki bir vahşi yaşam koruma alanına yeni bir grup Avustralya quoll salındı.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
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yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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