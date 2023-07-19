SBS Türkçe Canlı – 19 Temmuz 2023 Çarşamba

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber Bülteni
  • Melbourne’da başlayan Avustralya Brandenburg Orkestrası’nın ‘Ottoman Baroque’ konserler serisi Sydney ve Brisbane'da sürüyor. Konser dizisi nedeniyle Avustralya'da bulunan Uluslararası Mevlâna Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi, Avustralya ile 10 yıldır süren bu kültürel iş birliğini anlattı.
  • Evde İngilizce dışında bir dil konuşan Avustralyalıların sayısı son nüfus sayımında yaklaşık 800.000 arttı – ve şimdi toplam 5.5 milyon kişiye ulaştı Bununla birlikte, göçmenlerin çocuklarının kendi ailelerinin benzersiz kültürel ve dilsel gelenekleriyle temas halinde kalmasına yardımcı olacak toplum dili programlarına olan ihtiyaç katlanarak artıyor.
  • Resmi ve gayri resmi ortamlarda nasıl özür dilenir? Farklı kültürler özür dileme eylemini nasıl algılıyor? İngilizceyi eğlenerek SBS Learn English ile öğrenin.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca 
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