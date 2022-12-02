SBS Türkçe Canlı – 2 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Bu sabahki maçlardan sonra Avrupa’nın iki tane futbol devi FIFA Dünya Kupası’nda eve erken dönüyor. Turnuvanın 12’nci gününde turnuva önceki tahminlerin ne kadar hatalı olduğu tekrar su yüzüne çıktı.
- Gazeteci Yavuz Oğhan altılı masa olarak bilinen muhalefet kanadının yayınladığı anayasa taslak metni dışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını SBS Türkçe için değerlendirdi.
- Medyanın İŞİD’in “en önemli ve tehlikeli Avustralyalı üyesi” olarak tanımladığı Neil Prakash’a yönelik İŞİD üyesi olmak ve başkaları ile beraber 2015’te Anzak Günü anmaları sırasında saldırı düzenlemeyi planlamak gibi suçlamalar var. Türkiye Prakash’ı iade etti.
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