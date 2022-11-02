SBS Türkçe Canlı 2 Kasım

SBS TürkçeOther ways to listen SBS Türkçe Canlı 2 KasımPlay49:48SBS TürkçeOther ways to listen SBS TürkçeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (45.6MB)Published 2 November 2022 at 4:19pmSource: SBS Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Published 2 November 2022 at 4:19pmSource: SBSBugünkü program:HaberlerFaizler yine arttıAvustralya'da görgü kurallarıDinleyici mesajlarıShareLatest podcast episodesEv kredisi kullananlara kötü haberSBS Türkçe Haberler 2 KasımHer yönüyle Avustralya medyasıSBS Türkçe Haberler 1 Kasım