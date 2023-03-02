SBS Türkçe Canlı 2 Mart 2023

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü program:
  • Haberler
  • Hükümetin yeni superannuation planı
  • Gülçin Topel ile söyleşi
  • Superannuation nedir?
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Latest podcast episodes

JIM CHALMERS PRESSER

Siyasetin yeni çatışma alanı: Superannuation

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"Benim derdimi kendi dertleriymiş gibi gördüler"

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SBS Türkçe Canlı – 1 Mart 2023 Avustralya’da sonbaharın ilk günü