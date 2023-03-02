SBS Türkçe Canlı 2 Mart 2023

SBS Türkçe Canlı 2 Mart 2023Play52:29SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (48.05MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü program:HaberlerHükümetin yeni superannuation planıGülçin Topel ile söyleşiSuperannuation nedir?ShareLatest podcast episodesSiyasetin yeni çatışma alanı: Superannuation"Benim derdimi kendi dertleriymiş gibi gördüler"SBS Türkçe Haberler 2 MartSBS Türkçe Canlı – 1 Mart 2023 Avustralya’da sonbaharın ilk günü