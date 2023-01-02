SBS Türkçe Canlı – 2 Ocak 2023 – Yeni yılın ilk yayını

PROGRAM İÇERİĞİ
- Çin'de bilinmeyen bir virüs tespit edileli üç yıl oldu ve bildiğimiz dünyayı değiştirmeye devam ediyor. İşte virüsün hem ulusal hem de küresel olarak nasıl geliştiğinin ve şu anda nerede olduğumuzun bir zaman çizelgesi.
- Cumhuriyet’in yüzüncü yılına giren Türkiye’de 2023’ün ilk yarısında meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çıkıyor. Gazeteci Yavuz Oğhan önümüzdeki aylarda Türkiye’de beklenen gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.
- Avustralya A Ligi ve Türkiye’den Süper Lig.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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