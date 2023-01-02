SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 2 Ocak 2023 – Yeni yılın ilk yayını

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 2 January 2023 at 5:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 2 January 2023 at 5:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • Çin'de bilinmeyen bir virüs tespit edileli üç yıl oldu ve bildiğimiz dünyayı değiştirmeye devam ediyor. İşte virüsün hem ulusal hem de küresel olarak nasıl geliştiğinin ve şu anda nerede olduğumuzun bir zaman çizelgesi.
  • Cumhuriyet’in yüzüncü yılına giren Türkiye’de 2023’ün ilk yarısında meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çıkıyor. Gazeteci Yavuz Oğhan önümüzdeki aylarda Türkiye’de beklenen gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.
  • Avustralya A Ligi ve Türkiye’den Süper Lig.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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