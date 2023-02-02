SBS Türkçe Canlı 2 Şubat

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü program
  • Haberler
  • Kardinal Pell'in cenaze töreni
  • Beş doların üzerinde kraliçenin yerini Aborijin figür alacak.
  • Kaybolan radoaktif kapsül bulundu
  • Dr Sakine Satıcı ile söyleşi
  • Ses terapisi
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Avustralya, kraliçenin resmini beş doların üzerinden kaldırıyor

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City - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 2 Şubat