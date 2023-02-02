SBS Türkçe Canlı 2 Şubat

SBS Türkçe Canlı 2 ŞubatPlay49:30Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (45.32MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programHaberlerKardinal Pell'in cenaze töreniBeş doların üzerinde kraliçenin yerini Aborijin figür alacak.Kaybolan radoaktif kapsül bulunduDr Sakine Satıcı ile söyleşiSes terapisiShareLatest podcast episodesAvustralya, kraliçenin resmini beş doların üzerinden kaldırıyor'Samanlıkta iğne aramak gibi'Kardinal Pell'in cenaze töreni gergin geçtiSBS Türkçe Haberler 2 Şubat