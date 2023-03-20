SBS Türkçe Canlı – 20 Mart 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • 25 Mart NSW eyalet seçimlerinde son tura girildi. Kamuoyu yoklamaları birinci tercihlerde iki büyük parti liderini başa baş gösteriyor.
  • Hafta sonunda Victoria parlamentosu önünce trans hakları savunucuların hak protestosunu neo-Naziler bastı. Victoria Başbakanı Dan Andrews’un beyaz ırkçılara cevabı da “burada yer yok” oldu. Victoria hükümeti ayrıca Melbourne şehir merkezinde Nazi selamı yapanlara yönelik yasal yaptırımlar sözü verirken hak örgütleri Nazi selamının yasaklanması çağrısında bulundu.
  • Avustralya’da sıkıntısı çekilen dallardan mezun olan uluslararası öğrencilerin çalışma süresi uzatılıyor. Ayrıca, öğrenci vizesiyle çalışma saatleri de Temmuz’dan sonra değişecek.
  • Victoria Premier ligindeki temsilcimiz Anadoluspor bu sezonun ilk galibiyetini beşinci haftada buldu.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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