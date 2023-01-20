SBS Türkçe Canlı – 20 Ocak 2023

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SBS Türkçe

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’ün şok istifa kararı sonrası tüm dünya mantıklı bir açıklama bekliyor ancak başbakanın cevabı basit: Yoruldum ve kızımın okuldaki ilk gününde yanında olmak istiyorum.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mayıs ortasını işaret etmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için 14 Mayıs tarihini açıkladı. Önümüzdeki haftalarda muhalefetin cevabını vermesi bekleniyor. Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye'deki gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.
  • Avustralya Açık tenis turnuvasında İskoç Andy Murray ile Avustralyalı Thanasi Kokkinakis arasında oynanan ve sabah 04:00’ten sonra biten maçta zafer Murray’in oldu.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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