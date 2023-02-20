SBS Türkçe Canlı – 20 Şubat 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- 2 Şubat depremlerinde arama kurtarma süreci bitmek üzere.
- Türkiye’deki depremden etkilenen Samandağ Ortodoks Kilisesi Başkan Yardımcısı Cem Akgül, Samandağ’ın ve kilise cemaatinin durumunu anlattı.
- Uluslararası Anadil Günü sebebiyle için, dil ve eğitim bilimi uzmanı Esra Örsdemir ile bir araya geldik ve çok dilli çocuklar yetiştirmenin önemi ve zorlukları üzerine konuştuk
- A Ligi ve Victoria Premier Ligi’nden son maçlar.
- Dinleyicilerden mesajlar.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.