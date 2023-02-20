SBS Türkçe Canlı – 20 Şubat 2023

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • 2 Şubat depremlerinde arama kurtarma süreci bitmek üzere.
  • Türkiye’deki depremden etkilenen Samandağ Ortodoks Kilisesi Başkan Yardımcısı Cem Akgül, Samandağ’ın ve kilise cemaatinin durumunu anlattı.
  • Uluslararası Anadil Günü sebebiyle için, dil ve eğitim bilimi uzmanı Esra Örsdemir ile bir araya geldik ve çok dilli çocuklar yetiştirmenin önemi ve zorlukları üzerine konuştuk
  • A Ligi ve Victoria Premier Ligi’nden son maçlar.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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‘’Türkiye’deki bu deprem beni çok sarstı’’

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Sbs Türkçe Haberler 20 Şubat