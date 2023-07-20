SBS Türkçe Canlı - 20 Temmuz 2023

SBS canlı resize2.jpg

SBS Türkçe Canlı

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Bugünkü Program
  • Haberler
  • FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor
  • Victoria, Commonwealth Oyunlarının son çivisini çaktı
  • Yılın Tekvando Hocası seçilen Murat Eryürek ile söyleşi
  • Dinleyici mesajları
SBS Türkçe Canlı - 20 Temmuz 2023
Share

Latest podcast episodes

SOCCER AUSTRALIA FRANCE

FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor

COMM GAMES AUSTRALIA CEO REAX

Victoria, Commonwealth Oyunları'nın son çivisini çaktı

Bench - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 20 Temmuz

murat Eryurek.jpg

Profesyonel tekvandocuları yarışlara Murat Hoca hazırlayacak