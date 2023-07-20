SBS Türkçe Canlı - 20 Temmuz 2023

SBS Türkçe Canlı - 20 Temmuz 2023Play49:12SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (45.04MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü ProgramHaberlerFIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyorVictoria, Commonwealth Oyunlarının son çivisini çaktıYılın Tekvando Hocası seçilen Murat Eryürek ile söyleşiDinleyici mesajlarıSBS Türkçe Canlı - 20 Temmuz 2023ShareLatest podcast episodesFIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyorVictoria, Commonwealth Oyunları'nın son çivisini çaktıSBS Türkçe Haberler 20 TemmuzProfesyonel tekvandocuları yarışlara Murat Hoca hazırlayacak