SBS Türkçe Canlı – 21 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Avustralya nitelikli göçmen vizelerinde öncelik sırasını değiştirdi. Öğretmenlik ve hemşirelik gibi alanlarında ülkede açık var ancak Avustralya hükümeti bu mesleklerde Türkiye’nin denkliğini tanımıyor. Peki hangi mesleklerle vizeye başvurmak daha olumlu bir sonuç getiriyor? Sydney'den kayıtlı göçmenlik danışmanı Feriha Güney, göçmen vizesi listesinde yıldızı yeni parlayacak meslek dallarını sıraladı.
- Avustralya çok sayıda zehirli hayvan ve böceğe ev sahipliği yapıyor. Yılan veya bir örümcek ısırdığında ne yapmanız gerektiğini bilmek hayat kurtarabilir. Zehirli veya zehirli olmayan bir ısırık sonrası ne yapılması gerektiğini uzmanlara sorduk.
- Yetkililer Noel döneminde dolandırıcılık olaylarının artacağından endişe ediyor. Şimdiye kadar kayıp yüzbinlerce dolar seviyesinde.
- Dinleyici yorum ve mesajları.
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