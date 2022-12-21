SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 21 Aralık 2022

SBS Türkçe

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 21 December 2022 at 4:10pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 21 December 2022 at 4:10pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Avustralya nitelikli göçmen vizelerinde öncelik sırasını değiştirdi. Öğretmenlik ve hemşirelik gibi alanlarında ülkede açık var ancak Avustralya hükümeti bu mesleklerde Türkiye’nin denkliğini tanımıyor. Peki hangi mesleklerle vizeye başvurmak daha olumlu bir sonuç getiriyor? Sydney'den kayıtlı göçmenlik danışmanı Feriha Güney, göçmen vizesi listesinde yıldızı yeni parlayacak meslek dallarını sıraladı.
  • Avustralya çok sayıda zehirli hayvan ve böceğe ev sahipliği yapıyor. Yılan veya bir örümcek ısırdığında ne yapmanız gerektiğini bilmek hayat kurtarabilir. Zehirli veya zehirli olmayan bir ısırık sonrası ne yapılması gerektiğini uzmanlara sorduk.
  • Yetkililer Noel döneminde dolandırıcılık olaylarının artacağından endişe ediyor. Şimdiye kadar kayıp yüzbinlerce dolar seviyesinde.
  • Dinleyici yorum ve mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Share

Latest podcast episodes

nurse.jpg

Vize başvurularının yıldızı sağlık teknisyenliği olacak

City - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 21 Aralık

SBS Turkish

SBS Türkçe Haberler 20 Aralık

Carly Bishop (L) and Phoebe Tough (SBS).jpg

NDIS’in yeni yaşam seçenekleri katılımcılara istediklerini seçme özgürlüğü veriyor