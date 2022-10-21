SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı 21 Ekim

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 21 October 2022 at 3:52pm
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 21 October 2022 at 3:52pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Seller, hava durumu, COVID güncelleme
  • Yavuz Oğhan ile Türkiye gündemi
  • Spor
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