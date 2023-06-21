SBS Türkçe Canlı – 21 Haziran

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber Bülteni
- Okulda çocukların oynadığı futbol oyununa portakal götürmekten ölümcül yangınlara müdahale etmeye kadar Avustralya’da gönüllü olarak yapabileceğiniz sayısız şey var. Pandemi döneminde darbe alan gönüllülük müessesesi Avustralya’nın en önemli kurumlarından.
- Araba kazasından yara almadan kurtulsanız da yaşadığınız şok ve stres inanılmaz boyutta olabilir. Aracınızdaki hasarın az olması veya kimseye zarar vermemiş olmanız bile rahatlatamaz. Avustralya’da bir araba kazasına karışırsanız ne yapmanız gerektiğini tüm detayları ile anlatıyoruz.
- İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SBS Learn English’in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, minipodlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bugün yayınladığımız bölümde dişçi ziyaretinizde kullanılan İngilizce terimleri sizle paylaşıyoruz. Bu podcastı dinledikten sonra https://www.sbs.com.au/learn-english adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı da Türkçe bir girişle sbs.com.au/turkish’te de bulabilirsiniz.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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