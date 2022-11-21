SBS Türkçe

SBS Türkçe Canlı – 21 Kasım 2022

SBS Türkçe

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SBS Türkçe

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Published 21 November 2022 at 4:06pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 21 November 2022 at 4:06pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • FIFA 2022 Dünya Kupası başladı. Muhteşem açılış töreni sonrası ev sahibi Katar Ekvador ile karşılaştı.
  • Pandemi sırasında sosyal medya üzerinden yapılan Anadolu Alevi Festivali’nin 29’uncusu 20 Kasım Pazar günü Melbourne’daki Coburg Lake Reserve’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi.
  • Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman başbakan olduktan sonra ABD’de dokunulmazlık kazanmak üzere.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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