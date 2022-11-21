SBS Türkçe Canlı – 21 Kasım 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- FIFA 2022 Dünya Kupası başladı. Muhteşem açılış töreni sonrası ev sahibi Katar Ekvador ile karşılaştı.
- Pandemi sırasında sosyal medya üzerinden yapılan Anadolu Alevi Festivali’nin 29’uncusu 20 Kasım Pazar günü Melbourne’daki Coburg Lake Reserve’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi.
- Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman başbakan olduktan sonra ABD’de dokunulmazlık kazanmak üzere.
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