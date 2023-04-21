SBS Türkçe Canlı – 21 Nisan 2023 – Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun

PROGRAM İÇERİĞİ
- Geçenlerde Avustralya Yüksek Mahkemesi, sadece göç bakanının kişisel olarak vizelere müdahale edebileceğine, kamu memurlarının bu tür bir yetkisi olmadığına karar verdi.
- Charles Stuart Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi’nden Doçent Dr Mehmet Özalp ile Ramazan ve bayramı konuştuk.
- Organizatör Nilgün Yücel Melbourne’da yarın yapılacak Gelibolu Anma Konseri hakkında bilgi verdi.
- Türkiye Gündemi Bölümü’nde gazeteci Yavuz Oğhan depremin gölgesinde yapılan seçim kampanyalarını ve Ramazan Bayramı’nı konuştuk.
- NSW eyaletinde geçtiğimiz gün meydana gelen tetanostan ölüm 1993’ten beri kaydedilen ilk ölümdü. Yetkililer ve uzmanlar aşının hastalığa karşı korumada en iyi yöntem olduğunu söylüyor.
- Türkiye’de Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe ligin tepesinde farkı açarken Victoria Premier Ligi’ndeki Anadoluspor bu hafta sonu sahasında kötü bir sezon geçiren Bentleigh Greens’i konu ediyor
- Dinleyicilerden mesajlar.
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