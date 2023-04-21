SBS Türkçe Canlı – 21 Nisan 2023 – Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • Geçenlerde Avustralya Yüksek Mahkemesi, sadece göç bakanının kişisel olarak vizelere müdahale edebileceğine, kamu memurlarının bu tür bir yetkisi olmadığına karar verdi.
  • Charles Stuart Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi’nden Doçent Dr Mehmet Özalp ile Ramazan ve bayramı konuştuk.
  • Organizatör Nilgün Yücel Melbourne’da yarın yapılacak Gelibolu Anma Konseri hakkında bilgi verdi.
  • Türkiye Gündemi Bölümü’nde gazeteci Yavuz Oğhan depremin gölgesinde yapılan seçim kampanyalarını ve Ramazan Bayramı’nı konuştuk.
  • NSW eyaletinde geçtiğimiz gün meydana gelen tetanostan ölüm 1993’ten beri kaydedilen ilk ölümdü. Yetkililer ve uzmanlar aşının hastalığa karşı korumada en iyi yöntem olduğunu söylüyor.
  • Türkiye’de Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe ligin tepesinde farkı açarken Victoria Premier Ligi’ndeki Anadoluspor bu hafta sonu sahasında kötü bir sezon geçiren Bentleigh Greens’i konu ediyor
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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