SBS Türkçe Canlı – 22 Aralık 2022

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Ulusal yardım kuruluşu Mission Australia tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, birçok genç Avustralyalı gelecek hakkında endişeli.
- Yetkililer önümüzdeki hafta ve aylarda orman yangını riskinin son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtiyor. Kendinizi, sevdiklerinizi ve mülkünüzü yangından korumak için önceden hazırlık yapmanız gerekiyor.
- Pandeminin ardından kısıtlamaların söz konusu olmadığı bu ilk yaz tatilinde yetkililer Avustralyalı aileleri yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
- Dinleyici mesajları.
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