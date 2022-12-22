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SBS Türkçe Canlı – 22 Aralık 2022

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Published 22 December 2022 at 3:30pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Published 22 December 2022 at 3:30pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Ulusal yardım kuruluşu Mission Australia tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, birçok genç Avustralyalı gelecek hakkında endişeli.
  • Yetkililer önümüzdeki hafta ve aylarda orman yangını riskinin son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtiyor. Kendinizi, sevdiklerinizi ve mülkünüzü yangından korumak için önceden hazırlık yapmanız gerekiyor.
  • Pandeminin ardından kısıtlamaların söz konusu olmadığı bu ilk yaz tatilinde yetkililer Avustralyalı aileleri yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
  • Dinleyici mesajları.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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